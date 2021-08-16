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16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30:00

Mila'ya alışveriş yaptılar

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Komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay, eşi Gamze Kaçmaz ve kızları Meryem Mila ile Trump AVM'de objektiflere yansıdı.

Komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay, eşi Gamze Kaçmaz ve kızları Meryem Mila ile Trump AVM'de objektiflere yansıdı. Altay ailesi, kızları Mila için alışveriş yaptı. Oyuncu, "Çekimlerden fırsat bulunca ailece alışverişe geldik. Meryem Mila yaklaşık iki yaşında. Özellikle onun ihtiyaçları için çocuk mağazalarını dolaştık" dedi.

Etiketler : Komedi filmleri Çetin Altay Gamze Kaçmaz Meryem Mila
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