Mikonos ve Çeşme fiyatları aynı

Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey, ve Uzay'la objektiflere yansıdı. Şıkel, bir mağazada çocuklarına kıyafet alışverişi yaptı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından birçok tatil fotoğrafı paylaşan Çağla Şıkel, "Mikanos'a ve Çeşme'ye gittim. Oradan kısa bir süre Bodrum'a geçtim" dedi. Ege sahillerindeki fiyat pahalılığı hakkında küçük bir sitemde bulunan Şıkel, "Mikanos ve Çeşme arasında neredeyse fiyat farkı yoktu. Hatta Bodrum'da kaldığım otel fiyatı Mikanos'tan çok daha pahalıydı. Benim en sevdiğim, ev ve aile bir de yanında mangal" dedi.