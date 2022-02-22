Mihriban güçlü bir kadın

Nurgül Yeşilçay başrolünü Ertan Saban'la paylaştığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinde canlandırdığı Mihri karakteriyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Güçlü olduğu kadar, başını da yaslayacağı omuz arayan bir kadın. Onu canlandırmak gerçekten çok zevkli" dedi. Yapım, önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak.