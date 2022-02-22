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22 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 11:30:00

Mihriban güçlü bir kadın

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Nurgül Yeşilçay başrolünü Ertan Saban'la paylaştığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinde canlandırdığı Mihri karakteriyle ilgili konuştu.

Nurgül Yeşilçay başrolünü Ertan Saban'la paylaştığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinde canlandırdığı Mihri karakteriyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Güçlü olduğu kadar, başını da yaslayacağı omuz arayan bir kadın. Onu canlandırmak gerçekten çok zevkli" dedi. Yapım, önümüzdeki günlerde seyircisinin karşısına çıkacak.

Etiketler : Mihriban güçlü bir kadın Nurgül Yeşilçay Ertan Saban
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