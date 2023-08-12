Miço Karan

Oyuncu Fahriye Evcen'in ailesiyle çıktığı Bodrum tatili devam ediyor. Evcen, eşi Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem'le arkadaşlarına ait olan lüks teknede egenin masmavi koylarının tadını çıkarıyor. Evcen, keyifli geçen tatillerinden oğlu Karan'ın miçoluk yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

