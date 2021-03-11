  • BIST
    1560.23
  • Dolar
    7,4635
  • Euro
    8,9402
  • Altın
    416,3290
İstanbul
0 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kızıl gezegen"den en net ses kaydı
"Seçim barajı yüzde 5 yada yüzde 7 olabilir"
Rus basını böyle gördü: Stratejik bir adım
Gözler yarına çevrildi...
Nisanda Türkiye'de satışa sunulacak
CHP'de ilk 'Cihangir İslam' istifası!
Teşkilat'a övgü
Çekimlerin arka planı!
Elif Özüm uğuru
Beyaz ekmek yerine simit
Set eğlencesi ekip arkadaşları
Sektörde sorun cinsiyet değil statü
Baba- kız alışverişte
5 günlük ‘Kahrettim'
Oyuncu kadrosu genişliyor
Michael Jackson yazana engel!
Haberler kalpler nasırlaştırdı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Mart
Böbrek hastalarına iyi yaşamanın 4 kuralı
Soğuk hava kurdeşeni tetikliyor
Çocuklarda kusmayı önleyen doğal çözüm: Zencefil
Putin müjdeyi verdi! Zorlamayacağız...
'Torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yeni proje sürpriz
11 Mart 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 13:00:00

Michael Jackson yazana engel!

ABONE OL

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, kendisini Michael Jackson'a benzetenleri engellediğini anlattı.

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, kendisini Michael Jackson'a benzetenleri engellediğini anlattı. Günel, ''Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum' diyerek bu konuda bir daha yorum almak istemediğini söyledi.

Etiketler : günel zeynalova estetik operasyon michael jackson
Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
46. yaşa HES kodlu merhaba

46. yaşa HES kodlu merhaba
Çevreci film

Çevreci film
Sakiler'den yeni şarkı

Sakiler'den yeni şarkı
Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu
Saldırı sonrası ringde

Saldırı sonrası ringde
Yeni imajıyla bir numara!

Yeni imajıyla bir numara!
Setten Kıvanç

Setten Kıvanç
1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER