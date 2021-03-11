Michael Jackson yazana engel!

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, kendisini Michael Jackson'a benzetenleri engellediğini anlattı. Günel, ''Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum' diyerek bu konuda bir daha yorum almak istemediğini söyledi.

