Miami'de yeni mekan heyecanı

Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecek ve içecek üzerine mekan açan ama başarısız olan Şeyma Subaşı, şansını bu sefer Miami'de deneyecek. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin verdiği destekle, kısa sürede mekan bulup açmak isteyen Subaşı, yeme-içme haricinde mekanda spor kıyafetleri de satmayı planlıyor.

