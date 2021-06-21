Mezuniyet sevinci

Alternatf müziğin sevilen ismi Sena Şener, müzik kariyeri devam ederken okulunu da ihmal etmedi. Şener Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Şarkıcı mutluluğunu "Konserler ve sınavlar arasında mekik dokuduğum ve genelde uykusuz kaldığım maceranın sonuna geldim" sözleriyle duyurdu.