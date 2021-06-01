'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol alan Ahu Türkpençe ile Timuçin Esen, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkpençe, TRT'de ekrana gelecek olan 'Mevlana' dizisinde kamera karşısına geçecek. Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizinin castının tamamlanması için hazırlıklar sürüyor.

