01 Haziran 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 11:00:00
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol alan Ahu Türkpençe ile Timuçin Esen, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.
En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol alan Ahu Türkpençe ile Timuçin Esen, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkpençe, TRT'de ekrana gelecek olan 'Mevlana' dizisinde kamera karşısına geçecek. Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizinin castının tamamlanması için hazırlıklar sürüyor.