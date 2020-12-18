Metin Yıldız ve kız arkadaşı Ceylan Yılmaz'dan Exxen için proje! Son söz Acun Ilıcalı'da...

Cihangir’de görüntülenen oyuncu, ‘’Ceylan ile Acun Ilıcalı'nın yeni kanalına iki tane dizi projesi verdik. Birini ben yazdım, diğerini Ceylan. Şimdi söz Acun Bey'de. Ondan haber bekliyoruz '' dedi.