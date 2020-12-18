18 Aralık 2020 Cuma 06:02:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:47:00
Metin Yıldız ve kız arkadaşı Ceylan Yılmaz'dan Exxen için proje! Son söz Acun Ilıcalı'da...
Oyuncu Metin Yıldız, kız arkadaşı Ceylan Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı Exxen için proje sunduklarını söyledi.
Cihangir’de görüntülenen oyuncu, ‘’Ceylan ile Acun Ilıcalı'nın yeni kanalına iki tane dizi projesi verdik. Birini ben yazdım, diğerini Ceylan. Şimdi söz Acun Bey'de. Ondan haber bekliyoruz '' dedi.
- Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
- Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
- Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
- İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!
- Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
- Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı