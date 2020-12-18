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18 Aralık 2020 Cuma 06:02:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:47:00

Metin Yıldız ve kız arkadaşı Ceylan Yılmaz'dan Exxen için proje! Son söz Acun Ilıcalı'da...

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Oyuncu Metin Yıldız, kız arkadaşı Ceylan Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı Exxen için proje sunduklarını söyledi.

Cihangir’de görüntülenen oyuncu, ‘’Ceylan ile Acun Ilıcalı'nın yeni kanalına iki tane dizi projesi verdik. Birini ben yazdım, diğerini Ceylan. Şimdi söz Acun Bey'de. Ondan haber bekliyoruz '' dedi.

Etiketler : Metin Yıldız Ceylan Yılmaz Acun Ilıcalı
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