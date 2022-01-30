Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Yonca Lodi sevenleriyle Yeni Gazino'da buluştu. Lodi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Lodi, dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Sanatçı, "Bu ara Metaverse'e bayağa ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak, bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi. Lodi, yakın zamanda bir Metaverse konseri yapmak istediğini de söyledi.