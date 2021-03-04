Mesleğimi bırakmadım

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ile görüntülendi. 'Kurtlar Vadisi Kaos' adlı dizide oynayacağı konuşulan oyuncu, kendisine böyle bir teklifin gelmediğini söyledi. Yeni projeler için senaryolar okuyan İmirzalıoğlu, oyunculuğu bırakmadığını da sözlerine eklerken dijital projelerin set şartları nedeniyle daha avantajlı olduğunu da dile getirdi.

Recep ASLAN