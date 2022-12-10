Mesleğe ara veriyor

Haluk Bilginer'le başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisi reytinge yenik düşen oyuncu Tolga Sarıtaş, radikal bir karar aldı. Sarıtaş, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin çekimlerinde keyif aldığını ancak projenin yorucu olduğunu dile getiren oyuncu, bir süre mesleğine ara vereceğini söyledi. Oyunculuğa küçük roller ile adım atan Sarıtaş, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Şehzade Cihangir' rolüyle ilk çıkışını yapmış, 'Güneşin Kızları' ile şöhreti elde etmişti. Sarıtaş pek çok projede başarılı şekilde kariyerini sürdürüyor.