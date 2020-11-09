09 Kasım 2020 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:35:00
‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
‘Yasak Elma’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Şafak Pakdemir, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Şafak Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum. Fakat sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Her şey yolunda’’ dedi.
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