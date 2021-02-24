Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu

Anjelıka Akbar, TRT 2'de sunduğu 'Sesler' programında yapımcı Elif Dağdeviren'i konuk aldı. Babası Yılmaz Dağdeviren'in TRT'nin eski daire başkanlarından olduğunu söyleyen Dağdeviren, o günleri , ''Televizyon tek kanalken TRT'nin başında babam vardı çok uzun yıllar boyunca. Dolayısıyla TRT en önemli kurumken ve tek kanalken birçok ünlü, birçok arkadaş, birçok kişi TRT'ye dokunmak için bana dokunmaya başladı. Ben de bunu çok küçük yaşta ayırt ettim. Kim benle ahbap, kim TRT'ye dokunmak için ahbap diye düşünüyordum. Meşhur olmanın yolu, bizim yemek sofralarından geçiyordu tam tabiriyle" sözleriyle anlattı.