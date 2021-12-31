'Meşhur olduk ama aç dolandık'

1998'de kurulan Grup Laçin'de yer alan Serkan Çağrı sanat yıllarının ilk döneminde çektiği zorlukları anlattı. Bire Bir programına katılan klarnet sanatçısı, "6 arkadaş Ege Üniversitesi'nden geldik. 3 ay boyunca bizi bir stüdyoya soktular. Albüm çıkardık, meşhur olduk ama aç dolaştık. 6 kişi Kurtuluş'ta bir evde kaldık, tahta kurularından beni hastaneye kaldırdılar" dedi.