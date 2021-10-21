VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Başkan Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya mesaj
Rusya'dan NATO'ya ültimatom
"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"
Türkiye "Parlatino'ya gözlemci oldu!
Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti!
Ayşenur Arslan'dan skandal sözler
Mossad casuslarına MİT operasyonu
Millet İttifakı'nda gayrıresmi önseçim! Peş peşe hamleler!
21 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00

Mesajında beni öldüreceğini yazıyordu

ABONE OL

Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi. Eski milli futbolcu, "Baycan Şentürk'ün cezalandırılmasını istiyorum " dedi.

Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi. Eski milli futbolcu, "Baycan Şentürk'ün cezalandırılmasını istiyorum " dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan geçtiğimiz ay boşandığı çocuklarının annesi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava görülmeye başladı. Aşık, önceki gün Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi. Aşık ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi. Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirten Aşık, "Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur" dedi. Planlı bir şekilde öldürülmeye kalkışılmasıyla ilgili Aşık, "Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Etiketler : Eski milli futbolcu Emre Aşık Yağmur Sarnıç Emre Aşık
Kavgayla ilgim yok

Kavgayla ilgim yok
Yunan adalarında aşk

Yunan adalarında aşk
47 yıl sonra ‘Unutama Beni'

47 yıl sonra ‘Unutama Beni'
Sahneden çocuk isteği

Sahneden çocuk isteği
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın
Ekranda yaprak dökümü

Ekranda yaprak dökümü
‘Ebedi Barış' fark yarattı

‘Ebedi Barış' fark yarattı
2 saat ‘Yalın' konser

2 saat ‘Yalın' konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER