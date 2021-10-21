Mesajında beni öldüreceğini yazıyordu

Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi. Eski milli futbolcu, "Baycan Şentürk'ün cezalandırılmasını istiyorum " dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan geçtiğimiz ay boşandığı çocuklarının annesi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava görülmeye başladı. Aşık, önceki gün Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi. Aşık ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi. Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirten Aşık, "Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur" dedi. Planlı bir şekilde öldürülmeye kalkışılmasıyla ilgili Aşık, "Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.