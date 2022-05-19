Meryem yine Cannes'da

En son ekranlara veda eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan oyuncu Meryem Uzerli, 75. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, dünyaca ünlü yıldızlarla şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda objektiflere poz verdi. 38 yaşındaki oyuncu, Yanina Yulia elbisesi ve Caroline Scheufele takılarıyla kırmızı halıda boy gösterdi. Uzerli, sosyal medya hesabından geceden fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun hayranları, "Meryem kelebek elbisesiyle Cannes'a kondu" yorumlarında bulundu.