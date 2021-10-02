"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"

MAG dergisine konuşan oyuncu, "Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdik ve bir türlü planı çekememiştik. Başka bir anımda da ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden sonra iki gün boyunca görmekte zorlanıyordum. Bir keresinde de rolü alabilmek için herkese ata binebiliyorum demiştim. Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli ezberlediklerimi unutuyordum'' dedi. Apartman dairesinde yaşam süren oyuncu hayalinin ise bahçeli bir evde oturmak olduğunu söyledi.