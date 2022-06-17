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17 Haziran 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 18:00:00

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

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Oyuncu Merve Boluğur kendi YouTube kanalında 2007 yılında 'Aşk yeniden' adlı projede birlikte rol aldığı Türk Sineması'nın usta ismi Türkan Şoray'la ilgili anısını anlattı.

Oyuncu Merve Boluğur kendi YouTube kanalında 2007 yılında 'Aşk yeniden' adlı projede birlikte rol aldığı Türk Sineması'nın usta ismi Türkan Şoray'la ilgili anısını anlattı. Boluğur, "Türkan Hanım'la şöyle bir anımız var: 'Sen benimle niye konuşmuyorsun, küs müsün, bir sorun mu var?' diye beni yanına çağırmıştı. 'Beni sevmedin sanırım' dedi. 'Yok' dedim 'Sevmemek değil size karşı o kadar çok utanıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum ki o yüzden böyleyim' dedim. O benim soğukluğumu aslında onu sevmiyorum olarak algılamış" dedi.

Etiketler : Türkan Sultan Merve Boluğur Aşk yeniden
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