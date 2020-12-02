Merve Özbey'in baba acısı...

Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından şu notla duyurdu: "Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin bir günde artık ne pazarların ne Fenerbahçe maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...’’

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