28 Aralık 2020 Pazartesi 23:44:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 16:59:00
Merve Özbey acısını eleştirenlere köpürdü
Kısa bir süre önce babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan Merve Özbey, bu acısına rağmen Instagram'dan reklam yaptığı için eleştirildi.
Şarkıcı Merve Özbey da bu olumsuz yorumlara yanıt verdi: "Daha dün reklam yapmış dediğiniz sayfa benim kendi markam. Hayatımı idame ettirmeye çalıştığım içine anılar koyduğum bir oluşum. Burası benim günlüğüm gibi. Ama bu konular hassas konular!’’
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