Merve Özbey acısını eleştirenlere köpürdü

Şarkıcı Merve Özbey da bu olumsuz yorumlara yanıt verdi: "Daha dün reklam yapmış dediğiniz sayfa benim kendi markam. Hayatımı idame ettirmeye çalıştığım içine anılar koyduğum bir oluşum. Burası benim günlüğüm gibi. Ama bu konular hassas konular!’’