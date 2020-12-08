Merve Boluğur sırlarını YouTube kanalında anlatacak
Merve Boluğur, hayranlarının karşısına diziyle değil YouTube kanalıyla çıktı.
Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün, ‘Merve Olmak’ adlı kanalını açtı. Dijital olarak seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Boluğur, ''Yeni bir heyecan içindeyim. Merve Boluğur'u değil, Merve’yi göreceksin. Birlikteliklere bakış açım, en eğlenceli anlarım, hobilerimi yaparken sana önerilerim yer alacak. Meşhur seyahatlerim, oyunculuk maceralarım, meditasyon nasıl yapılır? Daha neler neler. Hayatıma misafir olabilirsin’’ yazdı.
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