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17 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00

Merve Boluğur: Evlilik uzak değil

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2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur, aşka kapılarını kapamadığını ve yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Boluğur, bu kez Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Hemen hemen her soruya cevap vermeye çalışan oyuncu, bir internet kullanıcısının evlilik sorusu karşısında "Büyük konuşmak istemem ama bana uzak değil" dedi. Oyuncu, daha önce evleneceği insanda aradığı özellikleri "Kadını saran, sevme cesaretine sahip. Aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta, mutlu etmekten de mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim, pek tabi tutku şart" şeklinde sıralamıştı.

Etiketler : merve boluğur sosyal medya evlilik
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