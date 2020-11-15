15 Kasım 2020 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:07:00
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Oyuncu Merve Boluğur da dijital ortama göz kırptı.
Oyuncu Merve Boluğur, Youtube da kendi kanalını açtığını söyledi. İlk bölümün şuan kurgusunun yapıldığını söyleyen Merve Boluğur, ‘’Bana çok iyi geldi. Umarım sizde seversiniz’’ ifadelerini kullandı. Oyuncunun ilk yayını, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.
- Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
- Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
- Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
- Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
- Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
- Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!