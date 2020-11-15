Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var

Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var

Oyuncu Merve Boluğur, Youtube da kendi kanalını açtığını söyledi. İlk bölümün şuan kurgusunun yapıldığını söyleyen Merve Boluğur, ‘’Bana çok iyi geldi. Umarım sizde seversiniz’’ ifadelerini kullandı. Oyuncunun ilk yayını, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.