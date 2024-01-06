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06 Ocak 2024 Cumartesi 08:12:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 08:12:00

Mert Demir, Avrupa turnesine çıkıyor

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Serenay Sarıkaya'yla birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı Mert Demir, Avrupa turnesine çıkıyor.

'Aile' dizisinde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya'yla birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı Mert Demir, Avrupa turnesine çıkıyor. Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı, 2024 yılının ilk konserleri olan Gent, Frankfurt, Köln, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam gibi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde seyircisiyle buluşacak. Demir, ardından İzmir, Antalya, Ankara'daki konserlerinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Etiketler : mert demir avrupa turne
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