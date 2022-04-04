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04 Nisan 2022 Pazartesi 11:56:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 12:04:00

Merak uyandıran bir hikaye

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'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin oyuncusu İrem Helvacıoğlu, rolünü ilk kez anlattı. Dizide Defne karakterine hayat veren Helvacıoğlu, "Çekimlerimiz çok güzel geçiyor.

'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin oyuncusu İrem Helvacıoğlu, rolünü ilk kez anlattı. Dizide Defne karakterine hayat veren Helvacıoğlu, "Çekimlerimiz çok güzel geçiyor. Hepimiz çok heyecanlıyız, bu iki kadının hikayesi. Geçmişinin korkularından kaçmaya çalışan, kaçtığı korkuları ile yeniden yüzleşen ve artık bunlarla mücadele etmeyi seçen birisi Defne. Merak unsurları çok fazla olan, tüm karakterlerin sırlarının olduğu bir hikaye" dedi. Helvacıoğlu'na dizide Engin Öztürk eşlik ediyor.

Etiketler : Merak uyandıran bir hikaye Annenin Sırrıdır Çocuk Helvacıoğlu
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