18 Haziran 2019 12:43 | Salı
Mendil şarkısına poşetten elbise
Soğuk Odalar’, Yatsın Yanıma’, Unutamam Dedin’ gibi hit parçalara imza atan Gülden, bu yazı Mendil’ şarkısıyla karşılayacak.
Popçu, klibinde giydiği poşetten hazırlanan kostümü, kâğıttan yapılan çizmeleriyle izleyicilerini şaşırtacak. Hazırlıkları uzun süren çekim alanında örümcek ağları, örümcek motifleri kullanıldı.
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- Mendil şarkısına poşetten elbise