Mendil değil toka sattım

Merhum sanatçı Nejat Uygur tarafından mendil satarken keşfedilen oyuncu Caner Cindoruk, konuşulan olay sonrası açıklama yaptı. Sosyal medyadan çok sayıda olumsuz eleştirlere maruz kaldığını söyleyen Caner Cindoruk, işportacılık yapmanın kötü bir yanı olmadığını ve mendil değil toka sattığını belirtti.