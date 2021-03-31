31 Mart 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 11:30:00
Mendil değil toka sattım
Merhum sanatçı Nejat Uygur tarafından mendil satarken keşfedilen oyuncu Caner Cindoruk, konuşulan olay sonrası açıklama yaptı.
Merhum sanatçı Nejat Uygur tarafından mendil satarken keşfedilen oyuncu Caner Cindoruk, konuşulan olay sonrası açıklama yaptı. Sosyal medyadan çok sayıda olumsuz eleştirlere maruz kaldığını söyleyen Caner Cindoruk, işportacılık yapmanın kötü bir yanı olmadığını ve mendil değil toka sattığını belirtti.