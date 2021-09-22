Memleketini coşturdu

Zeynep Bastık memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu. Yaz turnesine devam eden şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Bastık'a, konserinde eskiden vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç sürpriz yaptı. İkili, 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Uslanmıyor Bu' adlı şarkılarında birlikte düet yaptı. Bastık, gecede Meltem Özbek imzalı mor elbisesiyle izleyenlerden tam not aldı.