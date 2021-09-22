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22 Eylül 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 14:00:00

Memleketini coşturdu

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Zeynep Bastık memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu. Yaz turnesine devam eden şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Zeynep Bastık memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu. Yaz turnesine devam eden şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Bastık'a, konserinde eskiden vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç sürpriz yaptı. İkili, 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Uslanmıyor Bu' adlı şarkılarında birlikte düet yaptı. Bastık, gecede Meltem Özbek imzalı mor elbisesiyle izleyenlerden tam not aldı.

Etiketler : Zeynep Bastık Murat Dalkılıç Lüzumsuz Savaş
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