Memleketinde sahneye çıktı

'Aşkın Mevsimi' şarkısıyla müzik listeleride yer alan Oğuzhan Koç, memleketi Erzincan'da konser verdi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, binlerce vatandaş katıldı. Koç, jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında kendisine şampiyonluk getiren yarışmacısı Hasan Koçak'ı da sahneye alarak birlikte şarkı söylediler.

