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14 Şubat 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 14:00:00

Memleketinde sahneye çıktı

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'Aşkın Mevsimi' şarkısıyla müzik listeleride yer alan Oğuzhan Koç, memleketi Erzincan'da konser verdi.

'Aşkın Mevsimi' şarkısıyla müzik listeleride yer alan Oğuzhan Koç, memleketi Erzincan'da konser verdi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, binlerce vatandaş katıldı. Koç, jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında kendisine şampiyonluk getiren yarışmacısı Hasan Koçak'ı da sahneye alarak birlikte şarkı söylediler.

Etiketler : Memleketinde sahneye çıktı Aşkın Mevsimi Oğuzhan Koç
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