Memleketinde nostalji yolculuk

Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Fatsa Belediyesi 10. Çınar Festivali kapsamında, memleketi Fatsa'da konser verdi. Festival alanını dolduran 10 bin hemşerisinin sevgi sloganlarıyla sahneye çıkan Soner Arıca, gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla izleyenleri duygudan duyguya taşıdı. Sanatçıya "Yüreğime Ektim Seni" isimli sevilen şarkısında Fatsa Belediye Spor Korosu eşlik etti.