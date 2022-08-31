Memleket klibi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, yeni teklisi 'Sıra Sende'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Samet Kurt'a aile olan şarkının aranjesini Mustafa Ceceli üstlendi. Uzunlar, teklisinin klibini memleketi Trabzon'da Sultan Murat Yaylası'nda gerçekleştirdi. Uzunlar, "Memleket havasıyla dolu bir klip oldu. Trabzon insanları bize kapılarını açtı bol bol kuymak yedik. Birlikte güldük ve horon oynadık" dedi.