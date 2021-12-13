Melis'i tiye aldı

Merhum Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, eğlenmek için gittiği mekanda şarkı söyledi. Mekandakilere keyifli anlar yaşatan Öztekin, şarkısının sonunda esprili bir dille genç oyuncu Melis Sezen'e gönderme yaptı. "Şu an mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" sözüyle sahneden inen Öztekin, Melis Sezen'in ödül töreninde gündem olan cümlesini akıllara getirdi. Bunun üzerine mekanda kahkaha sesleri yükseldi.