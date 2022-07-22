Melisa'ya şarkı yazdım

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam oyuncu ve müzisyen erkek arkadaşı Mustafa Mert Koç'la Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 'Geri Dönemem' adlı yeni bir şarkı çıkaran Koç, şarkıların tümüne klip çekmeyi planladığını söyledi. Hatta klibinde Melisa Aslı'yı oynatmak istediğini ifade eden Koç, habercilerin "Melisa hanıma şarkı yazdınız mı?" sorusuna "Melisa'ya yazdığım bir şarkı var. Planlı gidiyoruz. Eylül gibi çıkacak. Çok güzel bir slov şarkı" dedi.