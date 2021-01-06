06 Ocak 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 14:00:00
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Önlemlerini alarak mağazaları dolaşan Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çifti, kendilerine yöneltilen soruları "Kolay gelsin, yeni yılınız kutlu olsun" sözleriyle geçiştirdi.
- Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
- Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre
- Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
- Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
- İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
- Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum