Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş

Önlemlerini alarak mağazaları dolaşan Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çifti, kendilerine yöneltilen soruları "Kolay gelsin, yeni yılınız kutlu olsun" sözleriyle geçiştirdi.