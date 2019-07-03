Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor

'Atiye'de rol alan genç kuşağın yıldız oyuncularından Melisa Şenolsun, Instyle dergisine kapak oldu. Bir kadın mafya üyesini oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Melisa Şenolsun, mafya dizilerine olan ilgisini paylaştı: "Ters köşe rolleri seviyorum. 'Çukur'un kadın versiyonunda oynamayı isterdim. Gadfather’ın Godmother versiyonu örneğin."