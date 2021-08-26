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26 Ağustos 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 18:00:00

Melisa istemedi Simay kaptı

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Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Aziz' dizisindeki Efnan karakterini canlandıracak olan isim belli oldu.

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Aziz' dizisindeki Efnan karakterini canlandıracak olan isim belli oldu. Melisa Şenolsun'un, sözleşmesindeki bazı maddeler yüzünden sete başlamadan diziden ayrılmasının ardından Simay Barlas projeye dahil oldu. Dizinin oyuncuları eylül ayında kamera karşısına geçecek.

Etiketler : Melisa Murat Yıldırım Aziz Melisa Şenolsun Simay Barlas
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