Melisa istemedi Simay kaptı

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Aziz' dizisindeki Efnan karakterini canlandıracak olan isim belli oldu. Melisa Şenolsun'un, sözleşmesindeki bazı maddeler yüzünden sete başlamadan diziden ayrılmasının ardından Simay Barlas projeye dahil oldu. Dizinin oyuncuları eylül ayında kamera karşısına geçecek.