Melisa Aslı Pamuk askerde olan aşkı Oğuzhan Özyakup’un yolunu gözlüyor

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, şafak saymaya başladı. Güzel oyuncu, bedelli askerlik için yaklaşık iki haftadır Çorum'da olan aşkının yolunu gözlüyor. Geçtiğimiz günlerde aşkının ablasıyla Çeşme'de tatil yapan 2011 Miss Turkey Güzeli Pamuk, önceki gün de annesiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Pamuk, askerdeki aşkıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Bombayı ise kızıyla Snob Magazin objektifine takılan Türkan Pamuk patlattı.

PAMUK GİBİ KAYINVALİDE



Türkan Hanım, askerdeki müstakbel damadının kızıyla yakında nikah masasına oturacağı iddiası hatırlatılınca "Kendi bilecekleri iş, bir şey diyemem" sözleriyle ilişkiye onay verdiğini kanıtladı. Bunun üzerine devreye güzel oyuncu girdi. Pamuk, annesinin ilişkileri hakkında gazetecilere daha fazla detay vermemesi için Felemenkçe bir şeyler söyledi. Güzel oyuncunun annesini ikaz etmesi de dikkat çekti.

ANNEDEN DAMADA ONAY



Anne Pamuk, kızıyla ünlü futbolcunun aşkına onay verdiğini ima etti.

Çorum'da askerlik görevini yapan Özyakup'un döner dönmez Pamuk'la aile arasında yüzük takacağı konuşuluyor.

(Takvim)