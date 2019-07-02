Mekan sahibine gazeteci tepkisi

Mekan çıkışında koşar adımlarla aracına yönelen Yeşilçay, muhabirlerin evlilik sorularına karşılık öfkelenerek “3 sene oldu, bunları konuştuk, bırakın artık sormayın” dedi. Öte yandan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından kendince gazetecileri çağırdığını düşünerek, mekanı protesto ettiğini ve artık gelmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı.