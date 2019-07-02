02 Temmuz 2019 08:00 | Salı
Mekan sahibine gazeteci tepkisi
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat'la birlikte Kuruçeşme'deydi.
Mekan çıkışında koşar adımlarla aracına yönelen Yeşilçay, muhabirlerin evlilik sorularına karşılık öfkelenerek “3 sene oldu, bunları konuştuk, bırakın artık sormayın” dedi. Öte yandan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından kendince gazetecileri çağırdığını düşünerek, mekanı protesto ettiğini ve artık gelmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı.
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