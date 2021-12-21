Mekan kapattı

Süreyya Yalçın'ın 37. yaşının kutlaması bitmiyor. Ozan Baran eşi Yalçın'a yeniden sürpriz bir parti organize etti. Gümüşsuyu'ndaki Topaz adlı mekanı kapatan Baran, 100 kişinin katıldığı geceyle eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı. Çift, doğum gününe katılan arkadaşlarından hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını istedi. Baran, eşinin isteği üzerine kendisi de hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulundu.