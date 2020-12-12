12 Aralık 2020 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:34:00
Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
Şarkıcı Mehmet Fatih Yalçınkaya, yakında çıkaracağı Türk Halk Müziği albümü öncesinde dinleyicilerine sürpriz yaptı.
Şarkıcı Mehmet Fatih Yalçınkaya’nın özel orkestrası ile seslendirdiği şarkıları, Youtube’da kısa süre içerisinde 8 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Yalçınkaya, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.
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