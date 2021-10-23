Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

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23 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00

Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye romantik kutlama! "Hep yanımda ol"

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36 yaşına giren popçu Hadise'nin erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den sevgilisine romantik kutlama geldi.

Hadise'nin erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama! 36 yaşına giren popçunun doğum gününü Dinçerler romantik bir paylaşımla kutladı. Yazın evlenecekleri iddia edilen çiftten Dinçerler, sosyal medya hesabından birlikte karelerini yayınlayarak altına, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun" notunu düşerken Hadise, "Benim adamım" yorumunda bulundu.

Etiketler : hadisenin sevgilisi mehmet dinçerler hadise hadise doğum günü magazin haberleri
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