Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Hadise'nin erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama! 36 yaşına giren popçunun doğum gününü Dinçerler romantik bir paylaşımla kutladı. Yazın evlenecekleri iddia edilen çiftten Dinçerler, sosyal medya hesabından birlikte karelerini yayınlayarak altına, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun" notunu düşerken Hadise, "Benim adamım" yorumunda bulundu.