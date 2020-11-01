Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın 47. doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. 1994 yılında Arzum Onan’ın çekildiği bir kareyi paylaşan Mehmet Aslantuğ, ‘’Mayıs kokulu bir sabahtı ve çekingen, tutuk, saygılıydı...Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir “Can”la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun” yazdı.