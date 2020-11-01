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Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
01 Kasım 2020 Pazar 16:26:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:12:00

Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım

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Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'ın 47. doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın 47. doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. 1994 yılında Arzum Onan’ın çekildiği bir kareyi paylaşan Mehmet Aslantuğ, ‘’Mayıs kokulu bir sabahtı ve çekingen, tutuk, saygılıydı...Ne dil tamahkârdı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir “Can”la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun” yazdı.

Etiketler : Mehmet Aslantuğ Arzum Onan doğum günü duygusal paylaşım
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