Mehmet Ali Erbil iyileşti, kızı Yasmin Erbil paylaştı: Babam geliyo az kaldı
Yasmin Erbil, babası ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Yasmin Erbil'in paylaşımından anlaşıldığına göre 7 aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kısa bir süre içerisinde taburcu olacak.
Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil’in, hastane günleri sona eriyor. 7 aydır tedavisi süren ünlü şovmen, hafta sonunda taburcu olacak.
HEP TABURCU OLACAĞI GÜNÜ BEKLEDİ
Tedavi gördüğü süre boyunca babası için sürekli dua isteyen ve süreci dikkatlice takip eden Yasmin Erbil, Instagram hesabından hayalini kurduğu o anı paylaştı.
INSTAGRAM'DAN DUYURDU: GELİYOR
Mehmet Ali Erbil'in, hastanede olduğu sürede kendini nasıl toparladığı da fotoğrafta açıkça görüldü. Yasmin Erbil, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafın üzerine ise "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.
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