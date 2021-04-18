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18 Nisan 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 11:30:00

Meğer benim gibi çok kişi varmış!

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Geçtiğimiz hafta crohn hastası (bağırsak bozukluğu) olduğu için aşı sırasında öncelikli olan Bensu Soral, yaptığı paylaşım sonrası kendi gibi olan birçok kişinin farkındalığını arttırdığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta crohn hastası (bağırsak bozukluğu) olduğu için aşı sırasında öncelikli olan Bensu Soral, yaptığı paylaşım sonrası kendi gibi olan birçok kişinin farkındalığını arttırdığını söyledi. Bu hastalıkla mücadele eden birçok kişinin aşı da önceliği olduğundan haberi olmadığını belirten Soral, böyle bir farkındalı yarattığı için mutlu olduğunu anlattı. Oyuncu ayrıca hastalığında kullandığı ilaçların bağışıklık sistemini düşürdüğü için aşı olduğunun altını çizdi.

Etiketler : crohn hastası bağırsak bozukluğu Bensu Soral
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