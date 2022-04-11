Meedo'yu tamamen sildi

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçen mart ayında ayrılmıştı. 'Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin' diyen ve geri dönüş yok mesajı veren Subaşı, Meedo'dan kalan son izi de sildi. Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı, dövmesinin üstünü tamamen kapattı. Subaşı, ayrılığın ardından Meedo ile birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.