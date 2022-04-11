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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:39:00

Meedo'yu tamamen sildi

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Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçen mart ayında ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçen mart ayında ayrılmıştı. 'Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin' diyen ve geri dönüş yok mesajı veren Subaşı, Meedo'dan kalan son izi de sildi. Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı, dövmesinin üstünü tamamen kapattı. Subaşı, ayrılığın ardından Meedo ile birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Etiketler : Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi Meedo
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