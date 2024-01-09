Fenerbahçe'nin General Harington Kupası zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminde rol alan oyuncu Gülper Özdemir, Bali'ye tatil yapıyor. Oyuncu, kız arkadaşıyla çıktığı tatilde talihsiz bir olay yaşadı. Endonezya'nın Bali adasında gezintiye çıkan oyuncunun su şişesi bir maymun tarafından çalındı. Özdemir, o anları ve maymunla verdiği su kavgasını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun takipçileri gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

