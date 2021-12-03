Mavi kapakla gelen mutluluk

Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veren Münire Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla binlerce mavi kapak toplandı. Kapakları verdiği şirketten temin edilen para ile bir çift ses cihazı alan Yaşar, 12 yaşındaki işitme engelli Tahir Örengül'un duymasını sağladı.

