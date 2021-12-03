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03 Aralık 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 17:00:00

Mavi kapakla gelen mutluluk

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Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veren Münire Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla binlerce mavi kapak toplandı.

Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veren Münire Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla binlerce mavi kapak toplandı. Kapakları verdiği şirketten temin edilen para ile bir çift ses cihazı alan Yaşar, 12 yaşındaki işitme engelli Tahir Örengül'un duymasını sağladı.

Etiketler : Mavi kapakl Afyonkarahisar Tahir Örengül
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