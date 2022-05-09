‘Mavi' için alışveriş vakti

Kızı Mavi'ye 5 aylık hamile olan oyuncu Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile birlikte bebek alışverişine çıktı. Maske zorunluluğu kalkmasına rağmen, tedbiri elden bırakmayan ikili, doğuma aylar kala kızları için çıktıkları gezintide görüntülendi. İstinye Park'ta çoğunlukla bebek ürünleri ve oyuncak mağazaları turlayan ikilinin keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.