Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif
Yapım şirketleri uzun süredir setlerden uzak kalan Özgü Namal'ın peşinde!
Yapım şirketleri uzun süredir setlerden uzak kalan Özgü Namal'ın peşinde! Oyuncu TRT'nin başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden teklif aldı. Dizinin senaristi oyuncuyla iletişime geçtiği, ancak Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Geçen sezon 'Hükümsüz' dizisinden son anda ayrılan oyuncunun çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak istediği iddia edilmişti.